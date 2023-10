Justiça condena 13 réus a mais de 110 anos por tráfico e outros crimes em SC

O juízo da Vara Única da comarca de Forquilhinha condenou nove homens e três mulheres pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas, possuir petrechos para o tráfico de drogas e tráfico de drogas. As penas somadas ultrapassam 111 anos de reclusão.

Segundo denúncia do Ministério Público, até de agosto de 2021, os denunciados constituíram organização criminosa com o objetivo de obterem vantagens ilícitas mediante a prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos.

O grupo possuía e utilizava maquinário destinado ao preparo/produção e transformação de drogas para comercialização, estava associado para a prática do tráfico de drogas e praticava tal crime.

Já a lavagem de capitais consistia em dissimular a propriedade de veículos automotores, quatro carros e duas motos, com origem indiretamente de proventos do tráfico de drogas. Os veículos eram registrados no nome de terceiros, cônjuge e genitora de um dos réus.

Dos 13 réus, seis foram condenados por associação para o tráfico de drogas, outros seis por organização criminosa, quatro por tráfico de drogas, três por lavagem de capitais e dois por possuírem apetrechos para o tráfico de drogas. As penas variaram entre 22 anos e sete meses, 20 anos e nove meses, 17 anos e nove meses, 15 anos e seis meses, cinco anos e três anos. Cabe recurso da decisão ao TJSC. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC