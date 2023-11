Juíza é aprovada em mestrado que trata do impacto da pandemia em ações alimentares no TJ

A juíza Fernanda Pereira Nunes, titular da Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude da comarca de Rio do Sul, defendeu na última sexta-feira (17/11) sua dissertação de mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Com o trabalho intitulado “Os Alimentos na Pandemia da Covid-19: estudo de caso sobre o impacto da pandemia nos recursos e habeas corpus decorrentes de ações alimentares julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina”, a magistrada angariou o título de mestre em Direito. Compuseram a banca, além de sua orientadora, professora doutora Carolina Medeiros Bahia, o doutor Daniel Bastos e a doutora Melissa Ely Melo.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com participação da Academia Judicial, mantém convênio com o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC) para oferta do Curso de Mestrado Profissional em Direito a magistrados e servidores, com vagas abertas também a membros da comunidade jurídica.

