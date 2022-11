Inscrições para o concurso do MPAM seguem abertas até dia 09/12

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) segue com as inscrições abertas até o dia 09/12/22 às 18h (horário de Brasília/DF) do concurso para cargos de Promotor de Justiça Substituto. Estão sendo oferecidas 18 vagas com salários de até R$32.004,66.

As inscrições podem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Clique aqui.

Taxas

A taxa de inscrição é de R$300.

Requisitos para o cargo

Para concorrer ao cargo de Promotor de Justiça Substituto do MPAM, o candidato precisa ser bacharel em Direito, e deve comprovar, no mínimo, o exercício de três anos de atividade jurídica, conforme previsto no edital do certame.

Provas

A primeira prova está prevista para o dia 05/02/23.