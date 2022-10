Imóveis avaliados em R$ 19 milhões serão leiloados pelo TRT-11 no dia 17 de outubro

No próximo dia 17 de outubro, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) vai realizar leilão virtual extraordinário de dois imóveis em Manaus (AM) avaliados em R$ 19 milhões. Ambos são de propriedade da empresa Erin Estaleiros Rio Negro Ltda. e os valores arrecadados com a venda dos bens serão utilizados para pagamento de dívidas trabalhistas de processos na fase de execução.

Um dos imóveis disponíveis para arrematação é um terreno na margem esquerda do Rio Negro, localizado no bairro da Compensa, com 58.582,13 m2. O lance mínimo é o valor da avaliação no montante de R$ 7 milhões. Também está disponível no leilão um lote de terras situado na enseada do Rio Negro, próximo ao Cacau Pirera, com área de 6,00 hectares. O imóvel está avaliado em R$12 milhões com lance mínimo de 80% do valor da avaliação.

Assinado pela juíza coordenadora Maria de Lourdes Guedes Montenegro, da coordenadoria de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária (Conae-CJ) e da Divisão de Hastas Públicas (DHP), o edital do leilão extraordinário n. 10/2022, contendo as informações detalhadas, imagens dos imóveis e as condições de arrematação, está disponível no site do TRT-11 (www.trt11.jus.br), na aba Sociedade acessando Serviços>>Leilão Público>>Editais. Também pode ser acessado no site do leiloeiro oficial (www.amazonasleiloes.com.br).

Os leilões do Regional são realizados exclusivamente na modalidade virtual no endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, pelo leiloeiro oficial Wesley da Silva Ramos, e transmitidos ao vivo no próprio site. Os imóveis estão disponíveis para lances.

