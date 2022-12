Homem que tentou explodir caminhão participa de atos antidemocráticos, diz Polícia de Brasília

No dia de ontem foi detido, em Brasília, sob investigação lançada para apurar a tentativa de explodir um caminhão de combustível, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Distrito Federal, um homem que declarou ser bolsonarista e participar do acampamento criado em frente ao quartel general do Exército na capital federal.

As informações foram repassadas à imprensa pelo chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. Cândido disse que o detido, George Souza, é paraense e que tem passagem pela prisão. No apartamento do suspeito e em cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados ao menos cinco explosivos semelhantes ao usado no caminhão e armas diversas.

Armas, munições, material explosivo, encontrados na casa de George demonstram que havia intenção no cometimento de outros crimes. As preocupações com a posse de Lula, no dia 1º de janeiro ficam a cada dia mais intensas. Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça acompanha de perto as investigações.