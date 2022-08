Filha demitida pelo pai por criticar Bolsonaro em rede social deve ser indenizada em R$123 mil

O Tribunal Regional do Trabalho do Amapá determinou à empresa Grupo popular, o pagamento por danos morais no valor de R$123,8 mil à Brunna Letícia Venancio, tatuadora, filha de um dos sócios da empresa, demitida em setembro de 2021, por fazer críticas ao atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), em desabafo escrito nas redes sociais.

A magistrada Camila Afonso de Novoa Cavalcanti, do TRT-8 (PA/AP) entendeu que a conduta da empresa viola a legislação por promover descriminação por opinião política. Brunna foi demitida sem justa causa, com base na sua opinião política, apenas. Ela atuava na empresa como supervisora de cadastro.

Ainda assim, a organização negou que a motivação seja polícia, e ainda poderá recorrer da decisão. O valor da indenização é calculado com base no aviso prévio indenizado, saldo salário, 13° salário, férias, fgts, indenização por dispensa discriminatória e danos morais pela medida, danos morais por transporte indevido de valores.

A dispensa de Brunna aconteceu após emitir sua indignação pessoal contra a manifestação feitas pelos apoiadores de Bolsonaro no dia 8 de setembro de 2021, no Dia da Independência: “Sou completamente contra esse desgoverno e esse ser humano horroroso, corrupto, mal caráter, fascista, nazista, imbecil, incapaz e medíocre”, disse nas redes sociais. A jovem escreveu ainda que o Brasil voltou ao mapa da fome.

Após seu comentário, o pai mandou um áudio no WhatsApp à filha, que dizia: “Bom dia, Brunna. Antes de ter as suas exposições de ira e deboche em suas posições políticas, lembre em respeitar quem está do outro lado, não se esqueça que eu tenho posições antagônicas”

Ainda nos áudios, Brunna recebeu várias agressões verbais, foi chamada de “esquerdopata” e “petralha”. E ainda foi ameaçada com a demissão, caso não apagasse as postagens, como uma forma de punição do pai.