A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, os gabaritos preliminares do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). O certame que contou com mais de 26 mil inscritos teve suas provas aplicadas no domingo (04/02).

A publicação do Edital de Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Discursiva – Redação será no dia 22/03/2024.

A consulta do gabarito deve ser feita de maneira individual pelo candidato, com login e senha no site da FCC.