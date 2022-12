Homem é solto em Goiás após filhas escreverem carta ao juiz pedindo o pai de ‘presente de natal’

Em Goiás, uma carta assinada por duas crianças e destinada ao juiz Denis Bonfim, da Comarca de Posse, foi recebida como Habeas Corpus que resultou da concessão da liberdade ao pai das meninas que se encontrava preso por uma investigação de homicídio. O juiz considerou que nos autos não havia elementos precisos que demonstrassem a autoria ou participação do acusado quanto à imputação que pesava contra sua pessoa e determinou que responda ao processo em liberdade.

Na carta, que foi entregue ao juiz pelo advogado do investigado, as crianças escreveram: ‘Senhor Juiz, te peço, manda meu pai de volta pra casa antes do natal, por favor, tou com tanta saudade dele. Nossa casa, nossa família está muito triste sem ele. Eu já pedi pro Papai Noel e agora peço pro senhor esse presente de natal’.

O pai das crianças havia sido preso pela suspeita de haver matado um homem a tiros por causa de uma dívida de R$ 600 reais. Na avaliação do juiz ‘não há elementos precisos que demonstrem indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado’ no crime, e determinou que responda ao processo em liberdade.