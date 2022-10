Em ação preventiva no TCE-AM, juiz do TRT palestra sobre assédio e discriminação

Em ação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação (CPEAD) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Igo Zany Nunes Correa, palestrou a servidores, estagiários e menores-aprendizes da Corte de Contas.

A ação ocorreu na Escola de Contas Públicas do TCE-AM.

A palestra serviu para fomentar as ações do Comitê, que busca levar conhecimento e ressaltar a importância do combate às condutas assediadoras, racista, misóginas, homofóbicas e abusivas.

O palestrante apresentou conhecimentos da área dos direitos humanos, onde coordena pesquisas relacionadas ao acesso à justiça social, direitos do trabalhador, trabalho precarizado, e gênero e raça nas relações de trabalho.

​​Comitê continuará realizando ações

Institucionalizado no TCE-AM em agosto deste ano, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação (CPEAD) continuará realizando ações relacionadas à esta temática, buscando conscientizar a importância da adoção de boas práticas no ambiente de trabalho.

Ainda neste mês, o Comitê iniciou uma campanha contra o assédio em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), através de visitas lúdicas em todos os setores do Tribunal e distribuição de uma cartilha que reúne orientações e conceitos, em linguagem didática, para ajudar o servidor a saber como proceder e buscar ajuda.

Fonte: Asscom TCE-AM