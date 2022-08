DPE-AM dá posse a dois novos servidores aprovados em concurso público

O defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, deu posse a dois novos servidores aprovados em concurso público. A cerimônia de posse foi realizada na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Os servidores vão reforçar os quadros de pessoal de Manaus. Tomaram posse Eleudis Lima de Souza e Higor Gabriel Freitas Reis, ambos para o cargo de assistente técnico administrativo.

O servidor Eleudis, que discursou representando os novos servidores, falou sobre a realização de sonhos e de que são os sonhos que motivam os homens.

Nos dois últimos anos, até julho de 2022, a Defensoria deu posse a 152 servidoras e servidores concursados e a 41 defensoras e defensores públicos, reforçando principalmente a assistência aos moradores de municípios do interior. A DPE-AM conta atualmente com 429 servidores na capital e no interior. No final de julho, mais 15 novos defensores e defensoras tomaram posse e a DPE-AM saltou de 130 para 145 membros.

O reforço no quadro de membros e servidores faz parte de um plano estratégico de fortalecimento institucional.

Fonte: Com informações da DPE-AM