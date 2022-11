Diretor da Esmam participa da “10.ª Conferência Internacional de Formação do Judiciário”

O diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), desembargador João de Jesus Abdala Simões, está participando da “10.ª Conferência Internacional de Formação do Judiciário”, evento realizado pela The International Organization for Judicial Training (IOJT), que acontece no Fairmont Château Laurier, Ottawa, Canadá, até quinta-feira (3/11).

O tema da conferência – “Educação Judicial Eficaz: Entendendo as Populações Vulneráveis” – objetiva permitir aos participantes que abordem a concepção e a oferta de educação efetiva para juízes, aplicando princípios pedagógicos eficazes, usando tecnologia, fortalecendo institutos de acordo com os Princípios de Treinamento Judicial da IOJT e abordando temas jurídicos substantivos como tráfico de seres humanos, violência baseada em gênero, diversidade cultural e muito mais.

A conferência é uma combinação de painéis de discussão e mesas redondas. Os painéis permitirão que representantes de institutos de formação judiciária e outros mostrem técnicas e áreas temáticas inovadoras, bem como ferramentas úteis para juízes, como frameworks e livros de bancada. As mesas redondas pedirão aos participantes que arregacem as mangas e mergulhem fundo em áreas que são desafiadoras para os juízes, principalmente no que diz respeito a garantir que nossas populações mais vulneráveis encontrem os tribunais acessíveis e justos.

A IOJT foi criada em 2002, em conferência realizada na cidade de Jerusalém – Israel, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento das Instituições Judiciais e o Estado de Direito, apoiando o trabalho dos institutos de formação judiciária em todo o mundo. A atividade do IOJT facilita a cooperação e o intercâmbio de informações e conhecimentos entre os seus Estados-institutos.

Desde 2002, nove conferências foram realizadas em: Jerusalém, Israel (2002); Ottawa, Canadá (2004); Barcelona, Espanha (2007); Sydney, Austrália (2009); Bordeaux, França (2011) Washington, USA (2013), Recife, Brasil (2015), Manila, Filipinas (2017) e Cidade do Cabo, África do Sul (2019).

Segundo o desembargador João Simões, o evento é uma singular oportunidade de trazer para a Esmam novos métodos e tecnologias de ensino voltado para a magistratura, além de proporcionar uma avaliação do trabalho que é desenvolvido pela Escola da Magistratura do TJAM.

O evento oferece apresentações de painéis sobre pedagogia judicial, incluindo melhores práticas para treinamento e avaliação virtual, juntamente com questões atuais que os juízes devem abordar, incluindo violência contra mulheres e meninas, mudanças climáticas, religião, juízes informados sobre traumas, julgamento vulnerável, bullying judicial e muito mais; workshops que exigirão que os participantes arregacem as mangas e trabalhem em ferramentas para uso e adaptação dos institutos de formação judiciária. Essas ferramentas se concentrarão em tópicos que abordam como os juízes atendem suas comunidades e palestras curtas direcionadas sobre algumas das áreas de maior vulnerabilidade e encontros regionais, onde juízes e formadores judiciais que trabalham na mesma parte do mundo poderão se encontrar para trocar ideias, construir relacionamentos e planejar discussões virtuais entre conferências bienais da IOJT. Com informações do TJAM