Dino minimiza vandalismo de ontem em Brasília e diz que Lula não correu risco

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta madrugada que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não foi exposto a riscos durante atos criminosos de bolsonaristas que vandalizaram a região central de Brasília, no dia de ontem e foram frutos de um pequeno grupo.

Eles atearam fogo em diversos carros e ônibus, jogaram botijões de gás ao redor das chamas, bloquearam ruas com barricadas, depredaram equipamentos públicos e privados e tentaram invadir prédios púbicos, como a sede da Polícia Federal.

Segundo o futuro ministro, as respostas do poder público estão sendo adequadas. Ele disse que a deflagração dos atos criminosos ocorreu após a prisão de um indígena, pela Polícia Federal. “Lula está apto a exercer seu cargo a partir de 1º da janeiro”, disse o futuro ministro, que classificou o ato com sendo de responsabilidade de um ‘grupo pequeno”.

“Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência pública”, publicou Flávio Dino.