Detento que matou companheiro de cela é condenado a 21 anos de prisão no DF

O Tribunal do Júri de Brasília condenou ontem (30), o réu Nilton Nélio da Silva a 21 anos de prisão, por assassinar com um golpe de “mata-leão”, o companheiro de cela Tarcísio Oliveira da Conceição. O crime ocorreu por volta 20h30, do dia 20 de junho de 2020, no interior da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), em São Sebastião/DF.

Os jurados acolheram a denúncia do Ministério Público do DF em sua totalidade. Segundo a denúncia, o crime contou com motivação fútil, consistente em discussão de menor importância ocorrida antes entre a vítima e o acusado, e houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi golpeada enquanto estava dormindo, sem que pudesse se defender.

O Juiz Presidente do Júri destacou que a conduta foi praticada dentro de estabelecimento penal, onde se espera o cumprimento da disciplina. “Ademais, houve a premeditação e a dissimulação, o que demonstra maior reprovabilidade”, pontuou o magistrado.

Nilton Nélio deverá cumprir a pena em regime inicial fechado e sua prisão preventiva foi mantida pelo Juiz, não podendo, assim, recorrer em liberdade.

Processo: 0702747-7)3.2020.8.07.0012

Fonte: Asscom TJDFT