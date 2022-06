Deputados querem ouvir Ministro da Justiça sobre morte de Genivaldo por Policiais Rodoviários

Deputados questionam a abordagem policial que levou à morte de Genivaldo Santos no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta feira a convocação do Ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres para prestar esclarecimentos sobre a morte ocorrida no última dia 25 de maio, quando 03 policiais abordaram Genivaldo por pilotar uma moto sem capacete.

O Deputado Alexandre Frota pediu esclarecimento sobre as imagens do ocorrido que circularam nas redes sociais. Segundo o deputado, as ações cometidas são desumanas. A violação dos direitos humanos do cidadão em referência são absurdas e inaceitáveis, finalizou.

Para os Deputados Talíria Petrone e Vivi Reis o uso de armas menos letais é previsto dentre os princípios do uso escalonado da força e estão previstas em normas internacionais e nacional como meio de não recorrer à força letal. O Ministro restou convocado para explicar as circunstâncias do caso e as providências que foram tomadas contra a ação “criminosa”.