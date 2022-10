Depoimento Especial de Indígenas é tema de curso em Roraima

A Escola do Poder Judiciário de Roraima (EJURR), instituição de educação corporativa do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), iniciou, na segunda-feira (03), o curso “A aplicabilidade do Manual de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência oriundos de Povos e Comunidades Tradicionais” no âmbito do TJRR.

O curso se desenvolve por meio do Manual de Depoimento Especial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo intuito de capacitar magistrados e magistradas, servidores e servidoras do TJRR, Entrevistadores e Entrevistadoras Forenses, para que possam ter capacidade técnica e conheçam a inovação sobre o Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais.Saiba mais

O Depoimento Especial é um atendimento que é voltado para a proteção integral da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Para ministrar o curso, a formadora e consultora da elaboração do Manual, a Dra.ª Luciane Ouriques Ferreira, que atua nas áreas de antropologia e de saúde coletiva, trabalhará os seguintes temas: etnologia, saúde e medicinas tradicionais indígenas, antropologia do Estado, gestão de projetos, saúde coletiva e políticas públicas e judiciárias.

Fonte: EJURR