Defensor público recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas

O defensor público Thiago Nobre Rosas recebeu, na noite de ontemThiago Nobre Rosas recebeu a medalha da “Ordem do Mérito Legislativo” por indicação do deputado estadual Felipe Souza. O defensor público comanda o Núcleo de Moradia e Fundiário da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e, até o início deste mês, ocupou o cargo de subdefensor público geral da instituição. (14), a medalha da “Ordem do Mérito Legislativo”, entregue pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) a personalidades que se destacaram em suas funções.

A condecoração ocorreu no auditório Belarmino Lins, na sede do Poder Legislativo Estadual, localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Ao todo, 26 pessoas receberam a homenagem, entre políticos, empresários, jornalistas e servidores públicos.

Na lista de homenageados constaram o governador do Amazonas, Wilson Lima, o empresário Sun Un Song, mantenedor da Fundação Matias Machline, e Josué Neto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Com informações da DPE-AM