CPI é pedida na Câmara contra Institutos de Pesquisa Eleitoral às vésperas das eleições

Hoje, dia 21 de outubro de 2022, protocolizou-se na Câmara dos Deputados, por parlamentares aliados de Bolsonaro, um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigação, em face dos Institutos de Pesquisa Eleitoral, de um suposto uso político dos métodos adotados por referidos institutos para influenciar no resultado das eleições.

Há informações de que o deputado Carlos Jordy, do PL do Rio de Janeiro, um dos coautores do projeto de resolução protocolado, tenha reunido 179 assinaturas para a criação dessa Comissão Parlamentar Investigativa. Para ser aprovada, bastaria o número de 171 assinaturas, contando, então, com oito aderentes, além das necessárias.

O Presidente da Câmara dará a palavra final, verificando se há fato determinado e qual será o prazo de funcionamento do colegiado, que terá poderes de investigação de autoridades judicias, bem como de determinar diligências, e, inclusive, proceder à quebra de sigilo bancário dos notificados, atuando com poderes jurisdicionais.

O projeto é extensivo e, concomitantemente, retroativo a datas pretéritas, nele, desde que seguido e aprovado dentro do contexto almejado pelos simpatizantes do Presidente da República, investigará os envolvidos em pesquisas entre os anos de 2014 a 2022, em eleições nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. A comissão poderá ser constituída por 23 titulares e 23 suplentes e terá prazo máximo de 180 dias conclusivos e decisivos para os trabalhos.