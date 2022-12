Conheça sobre as possibilidades de isenção de IPVA para 2023

O ano de 2023 chegará em breve e com ele muitas pessoas iniciam um novo ano marcado por compromissos que obrigam seu cumprimento, um deles é o pagamento de IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, além de que haja a expectativa, nada confortante, de que esse imposto fique 10% mais caro no ano que vem. Mas não se possa descartar possibilidades que, a depender do caso concreto, permitam a isenção desse tributo cada vez mais oneroso.

Seja pela idade do carro, ou por algum tipo de doença, é possível que essas hipóteses garantam a isenção do IPVA no ano que vem. Os Estados determinam suas próprias normas para a isenção do IPVA pela idade do veículo. No Estado do Amazonas, veículos com 15 anos ou mais de fabricação ficam isentos desse imposto.

Noutro giro, há doenças que dão direito a isenção do pagamento desse tributo. São elas: amputações, artrite reumatoide, artrodese, AVC, autismo, alguns tipos de câncer, doenças degenerativas, deficiência visual, deficiência mental, doenças neurológicas, encurtamento de membros e más formações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, lesão por esforço repetitivo, linfomas, tetraplegia e outras.