Confrontos em favelas e entre criminosos e polícia no Rio deixaram morte e feridos

Um confronto decorrente de patrulhamento entre policiais do Batalhão de Choque e criminosos, na comunidade do Jacarezinho, numa área conhecida como Concórdia, no dia de ontem, domingo, resultou em troca de tiros dos quais resultou uma morte e seis feridos, na zona norte do Rio de Janeiro. O nome das vítimas não foi divulgado.Três favelas vizinhas estiveram envolvidas na área, Jacarezinho, Manguinhos e Mandela.

O episódio somou o terceiro dia de tiroteios entre facções criminosas rivais, onde a Polícia Militar realiza uma operação de patrulhamento. Segundo a Polícia, os criminosos iniciaram os tiroteios, em ataque aos policiais. O patrulhamento, após é episódio, foi reforçado por policiais do Bope.

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro intensificou seu atendimento na região e informou que cinco dos feridos não corriam risco de morte e receberam alta. Porém um deles já chegou morto. Um policial militar foi atendido no Hospital Central da Corporação. As operações continuam.