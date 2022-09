Bolsonaro tem contra si mais um pedido de “impeachment” formalizado por Senador do PT

O Senador Jean Paul Prates, do Partidos dos Trabalhadores, do Rio de Janeiro, formalizou nesta sexta feira, dia 16 de setembro, um pedido de ‘impeachment” contra Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, o Ministro da Economia da Presidência da República. Para o líder da minoria no Senador “a edição de medidas provisórias sem os requisitos constitucionais da urgência e relevância e em flagrante desrespeito à Constituição Federal e às atribuições do Congresso Nacional”, fundamentam o pedido e pede o seu regular processamento.

O Senador aborda, dentre outras fundamentações, que o governo Bolsonaro realizou manobra fiscal que viabilizou o desbloqueio de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Para Prates, cuidou-se de uma estratégia político-eleitoral, que se convencionou denominar de orçamento secreto, e com nítida intenção de que Bolsonaro obtenha retornos eleitorais. ]

Uma mega pedalada fiscal é como denomina o senador, o que também rotula de manobra idealizada e formalizada pelo Ministro Paulo Guedes, descrevendo que, antes das eleições, o governo libera, aceleradamente, recursos, com o fim de ganhar nas urnas, aludindo a uma mega pedalada orçamentária.