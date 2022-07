Boletim de Ocorrência sobre acidente de trânsito para efeito DPVAT não impõe assinatura do Delegado

O Desembargador Cláudio Roessing, do Tribunal do Amazonas, deliberou em acórdão no qual o apelado Edilinei Ribeiro, vítima de acidente de transito, tendo sofrido diversas lesões atestadas em boletim médico terá direito a indenização da Seguradora Líder- Seguro DPVAT, não sendo necessários, como alegado pela Seguradora/Apelante o boletim de ocorrência para a constatação da veracidade dos fatos indicados pelo ofendido em ação judicial. A seguradora havia rejeitado a sentença que guerreou em apelação, alegando erro na decisão que a condenou ao pagamento do seguro sem que a inicial estive instruída com documentos obrigatórios.

A seguradora alegou ausência de documentos obrigatórios para a instrução do processo em virtude do autor não ter apresentado, conjuntamente com a ação, o que alegou serem documentos obrigatórios para a instrução do processo. Comprovante de residência válido, boletim de ocorrência que comprovasse o local do sinistro, data do acidente e outras informações que, ausentes, não teriam como validar a determinação do pagamento pelo juízo recorrido.

O cerne principal da questão centrou-se no fato de que a certidão de ocorrência que instruiu a petição inicial se ressentiria da assinatura da autoridade competente – o Delegado de Polícia, insistindo, a Seguradora pela inviabilidade da certidão de ocorrência. No entanto, a Lei 6.194 prevê que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, sem maiores exigências, fixou o acórdão .

“A lei, em momento algum, determinou que o registro da ocorrência policial deveria ser elaborado somente pelo delegado. Ademais, o Boletim de Ocorrência foi registrado por servidor, conforme se verifica no documento, possuindo fé pública e presunção relativa de veracidade”. Manteve-se a decisão de primeira instância.

Processo nº 0000459-81.2015.8.04.4401

Leia o acórdão :