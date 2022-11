Bernardo Cabral é condecorado pela Assembleia Legislativa do AM e pelo IAB

O ex-ministro da Justiça e ex-presidente da OAB Nacional, Bernardo Cabral, foi homenageado na sexta-feira (4) pela Assembleia Legislativa do Amazonas e pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em cerimônia realizada no auditório da Confederação Nacional de Comércio e Indústria (CNI), no centro do Rio de Janeiro. Natural do Amazonas como Cabral, o presidente do Conselho Federal da OAB Nacional, Beto Simonetti, homenageou seu conterrâneo de forma remota, destacando a atuação do jurista à frente da OAB e a sua luta pelo direito de defesa do Estado Democrático de Direito.

“Bernardo Cabral é uma referência para todos nós que militamos na advocacia. Uma orientação constante, por sua experiência, exemplo, integridade. Sou privilegiado por ser seu conterrâneo e por ter convivido e aprendido com ele desde a minha infância. Bernardo Cabral teve papel decisivo na minha formação como profissional, como ser humano”, discursou Beto por meio de um vídeo transmitido na solenidade.

Compuseram a mesa de autoridades o presidente nacional do IAB, Sydney Sanches, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira, e o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira.

Fux lembrou da atuação de Cabral na Constituinte como alguém que “usou da sua sabedoria para dar ensejo a sua humildade e dizer que a constituição não é um presente do governo para a sociedade, a Constituição é uma conquista do povo”.

Cabral agradeceu nominalmente a presença dos colegas e amigos. “É uma honra estar aqui hoje, pois eu não sei até que ponto atinge a personalidade de um homem que não esteja preparado para isso…”. O membro honorário vitalício encerrou sua fala citando Fernando Pessoa: “Para mim, viver vale a pena se a alma não é pequena”.

Também participaram da cerimônia o presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Francisco Amaral, a cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Gabriela Soares de Albergaria, o presidente em exercício da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas, Júlio Antônio de Jorge Lopes, e o presidente da CNC e dos conselhos nacionais SESC e SENAC, José Roberto Tadros.

Bernardo Cabral foi homenageado com a Medalha de Mérito Jurídico Bernardo Cabral e a Comenda Jornalista Phelippe Daou. Com uma longa carreira jurídica, foi chefe de Polícia do Amazonas, secretário do Estado de Interior e Justiça e, em 1962, foi eleito deputado estadual. Foi eleito deputado federal em 1966, e teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos pelo Ato Institucional nº5.

Foi eleito presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1981, e deputado para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, tornando-se relator da Constituição de 1988. Cabral foi ministro da Justiça do governo Collor. Em 1994 foi eleito para o Senado Federal pelo Amazonas. Com informações da OAB Nacional