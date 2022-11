Augusto Aras requisita de Anderson providências sobre bloqueios no Mato Grosso

O Procurador Geral da República, Augusto Aras, encaminhou, no dia de ontem, ao Ministro da Justiça, Anderson Torres, documento no qual indica que esteja ocorrendo um deslocamento de um comboio com 200 caminhões para Cuiabá e sugere que sejam grupos bolsonaristas que têm a intenção de bloquear estradas no Estado. Essa frota se deslocaria até então entre Sorriso e Cuiabá e orienta que providências sejam urgentemente tomadas.

A informação teria sido encaminhada à Aras pela Procuradoria da República no Mato Grosso. O documento assinala que uma fila de 200 caminhões estaria em rumo a Sorriso, com direção a Cuiabá, numa velocidade de 60 km por hora, com o anúncio de um protesto, cujas dimensões, catastróficas, isolariam a capital de Mato Grosso.

A preocupação é que os protestos, não pacíficos, se estenda para outras cidades do Estado de Mato Grosso, com o rompimento do livre trânsito de pessoas e de capitais. Há um clima de tensão em Mato Grosso que muito preocupa o Ministério Público Federal, face as ameaças que propendem para o uso da violência. O que se quer evitar é a coação a motoristas e suas danosas consequências.

Aras registrou no documento que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal na região não seja suficiente para lidar com os pretensos bloqueios. Apenas 54 agentes formam o corpo da PRF na região, o que não é suficiente para atender à uma demanda já projetada como dantesca. A sugestão requisitória é a de que sejam adotas imediatas providências.