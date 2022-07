Anestesista que estuprava pacientes pode ter feito mais de 20 vítimas, diz polícia

As investigações sobre o caso do anestesista Giovanni Quintella estão avançando e a polícia acredita que o número de vítimas dele chegue a 20 mulheres, no Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, além dos casos suspeitos no Hospital da Mulher em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde aconteceu o flagrante.

Além de responder por estupro, Giovanni também será acusado de violência obstétrica, já que dopava as vítimas sem necessidade durante os partos.

“A gente já sabe que a sedação era desnecessária. Acredito que ele as sedava para cometer o crime. Por conta disso, ele já comete também uma violência obstétrica por conta da sedação desnecessária — informou a delegada, que completou: — Pela repetição, são ações criminosas que observamos e, pela característica compulsiva das ações dele, podemos dizer que ele é um criminoso em série”, disse a delegada.