Afastamento de Dantas ‘cheira à minha condenação’ brada Lula na campanha em Alagoas

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o afastamento do aliado Paulo Dantas do cargo de Governador de Alagoas. Lula participou de uma caminhada nesta quinta feira com Dantas, então afastado do cargo pelo STJ que confirmou decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz. ‘A condenação é precipitada’ disse Lula, bradando que a situação ‘cheira a minha condenação’, exclamou perante uma multidão que o acompanhava.

Dantas foi afastado do cargo de Governador do Estado de Alagoas na última terça feira, 11 de outubro, por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do STJ. No dia de hoje, em reunião colegiado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, manteve, por sua maioria, o afastamento do Governador, sob o protesto da defesa que promete ir ao Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que não subsistem os fundamentos invocados para o afastamento cautelar do Governador.

Na sua manifestação, Lula, se dirigindo a Dantas, declarou publicamente que não era advogado, mas poderia concluir que sabia perfeitamente o que Dantas sentida e o que estava passando. Lula invocou o princípio constitucional da presunção de inocência e disse que ninguém é culpado até que se prove em contrário, além de que não se intimida, abandonando, inclusive, conselhos de seus simpatizantes.

Lula revelou que foi aconselhado a não ir a Alagoas. Mas elencou que nunca abandonou um companheiro, e que essa não seria a primeira vez. “Tomei a decisão de vir para mostrar minha solidariedade, minha confiança, Que você seja julgado, investigado decentemente e depois que for julgado e tiverem prova com você, podem de condenar’, firmou Lula a Dantas.