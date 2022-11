Adolescente de Aracruz disse que se preparou para o massacre vendo filmes na internet

O adolescente de 16 anos que atacou duas escolas em Aracruz, no interior do Espírito Santo, matando ao menos quatro pessoas, disse em depoimento à polícia que se preparou para o atentado assistindo a vídeos na internet. A Polícia Civil capixaba quer saber se essa versão é verdadeira ou se ele teve treinamento guiado por algum cúmplice dos crimes.

O adolescente, para entrar na primeira escola, onde abriu fogo contra professores, fez o que os policiais chamam de “entrada tática”, que levou em conta um ponto estratégico do imóvel. Ele arrombou um cadeado de um dos portões da escola, segundo a investigação, com um alicate especial do mesmo tipo usado pela própria polícia em operações.

A polícia quer saber não apenas se ele teve ajuda para aprender táticas de assalto, mas também como ele aprendeu a manusear as armas do crime, uma pistola semiautomática e um revólver. O adolescente diz que fez tudo sozinho, e treinou após um planejamento de pelo menos dois anos. Mas a polícia segue investigando.