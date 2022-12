Violência sexual que decorra a perda da virgindade da menor implica maior punição

‘O desvirginamento da vítima constitui fundamento apto à valoração negativa da culpabilidade, importando a maior censura na conduta do Agente do crime’. O entendimento é do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que manteve condenação contra J.J.Q, pelo reconhecimento do crime de estupro de vulnerável, afastando o pedido de absolvição ante a tese de negativa da acusação, por sua impossibilidade técnica, firmando ser procedente a autoria do crime. Hamilton considerou que o crime restou evidenciado não somente pela palavra da vítima, que reconheceu o agressor, mas também pela laudo técnico que atestou, inclusive, o desvirginamento da vítima.

O réu foi acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, fato ocorrido aos 07 de março de 2015, em São Paulo de Olivença, negando a autoria do fato, tese que sustentou no recurso de apelação julgado neste mês de dezembro no Tribunal de Justiça do Amazonas.

Condenado em primeira instância, o acusado pediu a reforma da sentença condenatória e fundamentou que não houve provas suficientes para a condenação, pedindo a aplicação do benefício da dúvida. O acórdão verificou que a vítima, ao tempo da ação criminosa contava com menos de 14 anos de idade, restando comprovada imputação pela prática do crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

Restou também prejudicado o pedido alternativo do Recorrente, quando à acolhida de uma pena menor que a lançada, pois o juiz, ao sentenciar, valorou negativamente a culpabilidade do agente, sob o fundamento de que haviam provas de que a menor perdeu a virgindade durante o decurso da agressão sexual sofrida pela ação do acusado. Julgou-se procedente a exasperação da pena.

Para o julgado “em relação à dosimetria da pena, não merece acolhimento o pleito para fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista a fundamentação idônea consignada no édito condenatório para desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, que exasperaram a reprimenda basilar ao patamar de 9 anos de reclusão. Com efeito, o desvirginamento da vítima constitui fundamento apto à valoração negativa da vetorial da culpabilidade, pois releva a maior censurabilidade da conduta do agente”.

Processo nº 0000254-15.2015.8.04.7000

Processo: 0000254-15.2015.8.04.7000 – Apelação Criminal, Vara Única de São Paulo de Olivenç. Apelado : M. P. do E. do A.. Promotor : Eric Nunes Novaes Machado. ProcuradorMP : M. P. do E. do A.. Apelante : J. J. Q. elator: José Hamilton Saraiva dos Santos. Revisor: Vânia Maria Marques Marinho