Três séries com temas jurídicos pra se assistir na Netflix

Domingão é dia de dar uma relaxada e ver uma série especial. E se você é amante do direito, com certeza também ama séries relacionadas com as matérias jurídicas e as carreiras do seu interesse. Por isso, trouxe o nome de três séries que você pode gostar de assistir na Netflix.

Então vamos lá. Atualmente, as séries coreanas ficaram em alta na plataforma da “Netflix”, e entre elas está disponível a primeira temporada de “Uma Advogada Extraordinária”, os episódios estão sendo lançados semanalmente. A série conta a história de uma advogada autista e que formou com honras na Universidade de Seul, localizada na Coreia do Sul. Woo Young Woo é uma advogada de 27 anos de idade, contratada para trabalhar em um renomado escritório de advocacia e com muita criatividade e inteligência fora do normal, a advogada passa a enfrentar grandes desafios dentro e fora do tribunal e da firma onde trabalha.

Bom, podemos falar também de uma série que aborda um tema bastante atual e discutido na sociedade, a série se chama “Inacreditável”, e na minha opinião merece atenção por se tratar de um tema bastante sensível. A série conta a história de uma jovem que acordou em uma noite qualquer no seu apartamento e se deparou com um homem mascarado, que a amarrou e a estuprou enquanto a ameaçava com uma faca apontada para o seu rosto.

Sabemos que nossa sociedade tradicionalmente machista não dá muito ouvidos a uma mulher que é vítima de violência sexual, em pleno século 21, as mulheres ainda são acusadas de mentir, quando na verdade são as vítimas, e isso foi o que aconteceu com a Marie Adler, de 18 anos, que, além de ser estuprada, foi desacreditada pela polícia e pelas pessoas a sua volta. Até que, alguns anos depois, duas delegadas começam a investigar um estuprador em série, e tudo passou a indicar que ele fosse o mesmo que havia estuprado a jovem moça. A série retrata fatos reais, relatado por um jornal investigativo.

Uma outra série com o tema jurídico é “For Life: Lutando por Justiça”, a história também foi inspirada em fatos reais, baseada na vida de Isaac Wright Jr. A série conta a história de Aaron Wallace que foi condenado injustamente a cumprir prisão perpétua por tráfico de drogas e se tornou advogado de sucesso quando estava atrás das grades. Aaron estudou na prisão e conseguiu autorização para prestar exame e se tornar advogado.