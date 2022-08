Servidor tem pedido a direito de acúmulo de cargos públicos negado em Mandado de Segurança

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal do Amazonas, ao relatar mandado de segurança em que a impetrante Alessandra Castro pretendeu discutir o direito à acumulo de cargos públicos, editou voto seguido à unanimidade pelas Câmaras Reunidas do TJAM, no sentido de que a questão, por demandar dilação probatória, por não ter a interessada instruído o writ com toda a documentação pertinente ao caso examinado, ficaria sem a possibilidade do reconhecimento do direito líquido e certo requerido, indeferindo a segurança pleiteada contra a Prefeitura de Rio Preto da Eva, município amazonense.

A impetrante acumulava dois cargos públicos, um de atendente de saúde e outro de técnico de enfermagem. Nessas circunstâncias, foi instaurado contra si processo administrativo para apurar possível acúmulo de cargos, tendo apresentado defesa, sem optar, no entanto, por nenhum dos cargos. Posteriormente, foi exonerado de um dos cargos, o de Técnico de Enfermagem, sem que tivesse sido notificada para tanto.

A denegação da segurança pretendida se deu ao fundamento de que não foi demonstrado o direito líquido e certo indicado e tampouco o ato coator por parte da autoridade administrativa, se limitando a alegar compatibilidade de horários, mas o caso precisaria ser examinado dentro de especificidades, tais como horários e ilegalidades apontados no processo administrativo.

Não foi possível se aferir, desta forma, sobre a natureza dos cargos, compatibilidade de horários e como se deu a exoneração do cargo, para assim dizer sobre a ilegalidade apontada pela impetrante, ressentindo-se os autos da objetividade própria que deve conter toda ação de Mandado de Segurança , razão de ser da denegação do pedido. O julgado aludiu à circunstância que a interessada possa discutir a matéria por meio de ação ordinária.

Processo nº 4001776-81.2020.8.04.0000

Leia o acórdão :