Senado abre concurso público com 1.014 vagas e remuneração de até R$ 33 mil

Cinco editais de concurso público, ofertando um total 1.014 vagas, foram publicados pelo Senado Federal nesta terça-feira (23). Os salários variam entre R$ 4,4 mil e R$ 7,9 mil, e com gratificações que podem chegar a R$ 33 mil.

As inscrições abrem às 16h (horário de Brasília) desta terça e ficarão abertas até o dia 21 de setembro, podendo ser realizadas no site da FGV, banca organizadora do concurso. O certame possui taxas de inscrição no valor entre R$ 55 a R$ 94.

As vagas abertas são para os cargos de analista legislativo, técnico legislativo, advogado e consultor legislativo. O certame visa a contratação imediata de 22 pessoas e formação de cadastro reserva.

Veja os Editais