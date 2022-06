Seguradora Bradesco em Manaus deve pagar indenização e seguro de vida negado à idosa

No contrato de seguro de vida formalizado com o Banco HSBC, incorporado pelo Bradesco, a única beneficiária foi a mulher do falecido marido. Mas, ao buscar o recebimento da apólice, o banco alegou que esta já havia sido resgatada, impondo a senhora Adair Rodrigues que procurasse o Poder Judiciário onde obteve a ordem para o pagamento da indenização de que tinha legítimo direito. Contudo, o reconhecimento dos danos morais foi reconhecido em segunda instância, após julgamento de apelação que manteve o pagamento da apólice e firmou ter havido, também, ofensa a direitos da personalidade da Autora, em voto condutor da Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, em matéria que fez jurisprudência no Tribunal do Amazonas.

Na ação, a autora informou que sua ida ao Judiciário foi motivada ante toda a dificuldade encontrada com o Banco para o recebimento da apólice de seguro de vida deixada pelo marido, não obtendo êxito administrativo, mesmo após inúmeras ligações, cartas e solicitações, deveras desgastantes, em perda de tempo e sofrimento psicológico.

A Relatora, ao se debruçar sobre o exame da apelação, afastou as alegações do banco recorrente. O Bradesco Vida e Previdência se manifestou contra o julgamento antecipado do mérito, firmou que não tinha legitimidade para juntar aos autos o extrato da conta bancário do cliente e que os valores já haviam sido sacados. A relatora explicou que a relação jurídica é de natureza consumerista e que se o Banco não deu prova de sua alegação, perdera a oportunidade de comprovar não ter ocorrido defeito na prestação dos serviços.

Quanto aos danos morais, o julgado reconheceu o esforço de uma senhora de idade que, após a perda do esposo, ainda teve que enfrentar um moroso procedimento interno junto ao banco, sem êxito e aludiu à circunstância de que uma instituição bancária que esteja há anos no mercado não tem como justificar a lentidão em procedimento para a liberação da apólice que foi guerreada nos autos. Imporia, assim, para efeitos pedagógicos, danos morais, que foram determinados a serem pagos a Autora.

Processo nº 0670672-32.2019.8.04.0001

Leia o acórdão :