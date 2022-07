Resultado final do concurso da PGE-AM é divulgado

Manaus/AM – Foi homologado nesta sexta-feira (1º), o resultado final do concurso público da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), que ofertou 37 candidatos para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência (PcDs). A lista completa de aprovados pode ser consultada no site www.concursosfcc.com.br, através do CPF ou número de inscrição do candidato.

Desde 2016 sem realizar concurso para o cargo de procurador, a PGE-AM realizou as provas objetivas do concurso para cargos de procuradores de 3ª Classe, no dia 22 de maio. O certame prevê três fases. São cinco vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência (PcD). Ao todo, 1.285 pessoas participaram do certame, que prevê remuneração de R$ 24.589,99.

A segunda fase desse concurso vai abranger provas escritas dissertativas e está prevista para acontecer nos dias 16 e 17 de julho. E, por fim, haverá as provas orais, marcadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.