Produção de prova que afronte o rito simples dos Juizados impõe a extinção do processo, fixa Turma

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, verificando-se que a causa instaurada pelo autor exige para o seu deslinde a produção de perícia cujo objeto seja complexo, a hipótese é a de declaração de extinção do processo sem julgamento do mérito. A razão é simples, a Lei 9099/95 prevê a providência quando inadmissível o prosseguimento da ação no rito informal proposto pelo autor, mas que, na essência, contrarie a simplicidade da lei específica. Não se aplica a disposição do Código Processual Civil cuja solução é a de mandar os autos ao juízo competente.

Com essa disposição, a 3ª Turma Recursal do Amazonas, com voto da Juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, reformou sentença por entender que a causa de pedir se traduziu na exigência de prova pericial para esclarecer a dinâmica de um acidente de trânsito. Os fatos revelaram um abalroamento frontal, com necessidade de esclarecer discussão sobre o sentido da via onde ocorreu o sinistro, tendo em vista a alegação de que um dos veículso esteve na contramão da direção.

Na origem, o magistrado julgou improcedente o pedido do autor e aceitou o pedido contraposto da parte passiva da ação. Assim, condenou o autor por reconhecer sua responsabilidade civil. Derrotada, a parte sucumbente recorreu, apontando a complexidade da causa. A Turma aceitou o recurso.

Em voto decisivo, a Relatora fundamentou que “em conformação com essas evidências e ante a incontornável incompatibilidade decorrente da complexidade probatória nos presentes autos, refoge, à ótica desta magistrada, o feito sub examine, da competência desse Juizado Especial Cível”

“Diferentemente, todavia, do processo civil comum , registro que em sede de Juizado Especial, reconhecida a incompetência, seja relativa ou absoluta, os autos deverão ser extintos, e não remetidos para o juízo competente. Em conformação com essas evidências e ante a incontornável incompatibilidade que decorre da impossibilidade de realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, reforma-se a r. sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito.”.