PEC da Transição é remetida à Comissão de Constituição e Justiça por Rodrigo Pacheco

O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, ao encaminhar a PEC da Transição com pedido de urgência para tramitação, também anunciou que o texto seja submetido, ao depois e imediatamente ao sistema de votação pelo Plenário do Senado. A ideia é de urgência para se obter o resultado dessa votação até semana que vem. Pacheco afirmou que a urgência não irá abandonar, entretanto, os debates acerca da matéria, o que se constitui um direito de todos os parlamentares.

O Presidente do Sendo também anunciou que a discussão deve passar pela Câmara dos Deputados, e tudo isso dentro de poucas semanas até o final do ano, porém, não faltará empenho para que se garanta a celeridade da tramitação, sem olvidar de possíveis debates que possam ser inaugurados por parlamentares.

A PEC conquistou no Senado, de plano, em menos de 24 horas, as assinaturas necessárias para sua tramitação- com 29 senadores que se propuseram a assinar a medida. O texto retira o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos e garante o benefício de R$ 600 reais, além de 150 reais adicionais para quem tiver filho de até 6 anos. O valor que o governo poderá manejar extrateto não foi definido.