Operação Fair Play da Polícia Federal investiga grupo empresarial em Manaus

A Polícia Federal divulgou, em nota à imprensa, que Manaus é uma das cidades alvo da Operação Fair Play, que reprime crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de outros associados a organizações criminosas e que são objeto de investigação desde o ano de 2021, mas que são praticados de forma contínua ou permanente na cidade. Mandados de prisão estão sendo cumpridos não somente em Manaus, mas também em Boa Vista, Belém e Natal. Medidas cautelares se constituem no centro do cumprimento desses mandados, e envolvem bloqueio de bens e valores não somente de pessoas físicas, mas, concomitantemente das pessoas jurídicas investigadas. Sequestro de bens móveis e imóveis estarão sendo efetuados.

Servidores públicos vítimas de golpes praticados pelos investigados não foram descartados e estão sendo investigados dentre os fatos apurados, pois uma das empresas criminosas se constituiria no centro do inquérito policial pela prática de ilícitos que envolve diversos bens jurídicos atingidos.

A empresa comporia grupo empresarial que atuaria nas mais diversas modalidades comerciais. Deste modo, se intensificam as investigações com o escopo de se apurar promoção de eventos e as atividades relacionadas, como, por exemplo, a realização de shows com atrações nas cidades de Manaus, campeonato de pescaria, patrocínio de equipe de e-sports, e até a compra e venda de automóveis.

Segundo as informações da Polícia Federal, o grupo empresarial averiguado teria movimentado uma soma aproximada de R$ 156 milhões em curto período de dois anos, com uma evolução patrimonial meteórica dos sócios proprietários, em vida de alto luxo ostentada pelas redes sociais.

A Federal também justificou que o nome da operação Fair Play se relaciona à imperatividade de que haja um jogo limpo dentro de um ramo de negócios, no caso, o esporte, mas não se olvida de que a mesma tenha o contexto penal de investigação de uma gama de crimes que tenham sido praticados contra o sistema financeiro nacional, a economia popular, lavagem de dinheiro e outros delitos.