MPAM informa horário de funcionamento durante recesso judicial

Durante o recesso, que ocorrerá a partir do dia 20 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, o MPAM atenderá casos urgentes por meio da escala de plantão ministerial, seguindo a Resolução nº 023/2020 – CPJ. Os prazos para procedimentos administrativos e extrajudiciais serão suspensos, com exceção das medidas consideradas manifestamente urgentes.

Os procedimentos extrajudiciais serão encaminhados à Ouvidoria-Geral do MPAM, responsável por tomar as medidas necessárias. Conforme o artigo 220 do Código de Processo Civil, os prazos processuais ficarão suspensos de 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024.

Na capital, as atividades do Ministério Público seguirão uma escala de plantão, com Membros designados de acordo com a Resolução nº 023/2020 – CPJ. Não haverá recesso ministerial nos Distritos do Interior do Estado.

Canais de Atendimento

As denúncias podem ser feitas através do formulário eletrônico da Ouvidoria-Geral no link: (inserir link), de forma identificada, sigilosa ou anônima. Além do formulário, o cidadão poderá encaminhar a manifestação para o e-mail [email protected]; via mensagem de texto por WhatsApp, no número (92) 3655-0745; e também por meio do Disque-Denúncia, no 0800 092 0500, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, em dias úteis. ser definida a critério dos seus gestores. Com informações do MPAM