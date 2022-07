MP divulga resultado preliminar da prova objetiva para estágio em Direito no Amazonas

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulga, ontem (12), o resultado preliminar da prova objetiva do XXII Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Para interposição de recursos contra o resultado preliminar, o prazo será até as 14h do dia 14/07, por meio de petição digital e impressa em formulário próprio divulgado em conjunto com o Edital (Anexo II). Os recursos devem ser entregues no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça.

Os recursos serão analisados pela Comissão elaboradora das questões e o resultado final será publicado na página oficial do MPAM, até o dia 19/07. Havendo a retificação de questão da prova objetiva, será publicado um novo gabarito, sendo atribuído ponto correspondente à questão anulada a todos os candidatos.

Confira aqui o resultado.

Fonte: Asscom MPAM