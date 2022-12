Militar da ativa tem promoção por antiguidade assegurada no Amazonas

Militar obtém o direito de ter acesso à promoção na carreira e na patente de major do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A decisão é da desembargadora Socorro Guedes, do Tribunal de Justiça do Amazonas. O militar obteve a promoção pelo critério especial ao posto imediato, por contar com 29 anos de efetivo serviço na polícia, independentemente de vaga. O Estado havia negado a promoção ao pretexto de que a providência fere a Constituição Federal e Lei Complementar Estadual. O pedido foi feito pelo militar, João Silva.

O Estado invocou a Lei Complementar nº 198/2019, e deu a interpretação de que haja proibição a promoções e progressões funcionais de todos os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, civis e militares, inclusive os já autorizados por lei anterior e pendentes de implementação, não tendo ocorrido erro da Administração Pública em ter negado a promoção requerida, pois essa promoção esteve vedada até o final do segundo quadrimestre do ano de 2021.

Noutro giro, a PGE/AM também defendeu a inconstitucionalidade de dispositivo que permite essa promoções independentemente de cargo, porque, sendo uma forma de promoção vertical exige a existência de cargo público para ser provido. Os fundamentos foram rechaçados no acórdão .

“Em se cuidando de promoção de oficial da Ativa da Polícia Militar do Estado do Amazonas, pelo critério de antiguidade, a constatação do preenchimento de todos os requisitos previstos em lei, inclusive pela inclusão na lista própria, gera ao militar o direito subjetivo à promoção”, finalizou a decisão.

Processo nº 4008211-71.2020.8.04.0000

Leia o acórdão :