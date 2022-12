Latam retrocede ao contestar ação e faz acordo com passageiro que teve atraso de voo para Manaus

Não há marco final para a tarefa da conciliação na justiça, sendo possível o acordo, inclusive com homologação do juiz, mesmo após a publicação de acórdão , desde que não transitado em julgado, firmou o juiz Cid Veiga, do 19° Juizado Especial, em ação que foi Ré a empresa Latam AirLines Group S.A.

Os fatos narram que a passageira foi impedida de viajar de São Paulo para Manaus, no voo marcado com a empresa sem justificativa, tendo sido realocada em outro voo, trazendo impactos pessoais, inclusive com criança que precisava de cuidados especiais. A Latam já havia contestado a ação. A sentença julgou improcedente o pedido. Dias antes da liberação da sentença, a Latam fez uma proposta de acordo, mesmo tendo antes impugnado o pedido. Esse acordo foi aceito pela autora e homologada em juízo, ainda que com sentença publicada.

No acordo a empresa propôs, para pagamento, de uma única vez e em parcela única, o valor de R$ 3.200,00, com depósito a ser realizado a favor da autora, com a qual assumiria o compromisso de dar quitação dos valores requeridos a título de indenização por possíveis danos causados a sua pessoa, se pedindo a extinção do processo na forma processual vigente.

Nos autos, a autora registrou que atrasos e cancelamentos de voos são situações que podem ocorrer, e que por causarem transtornos para passageiros, os critérios para o contorno dessas situações devem ser obedecidos, tais como o de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto a previsão de partida dos voos atrasados, o que não foi cumprido pela empresa.

Na sentença, o juiz havia concluído que atrasos de voos inferiores a quatro horas, como a do caso examinado, não acarretaria o dever de indenizar e que seria um pequeno atraso suportado, não havendo outras provas que se permitisse concluir terem ocorridos danos cabíveis de indenização.

Com a comunicação do acordo, o juiz considerou que ‘a tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré processual até a fase de cumprimento de sentença’, e relembrou que a lei dos juizados especiais cíveis prevê a possibilidade de acordo, para o qual, ainda na fase indicada, se imporia homologação para o cumprimento de seus efeitos jurídicos.

Processo nº 0790528-82.2022.8.04.0001

