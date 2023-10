Justiça começará a ouvir testemunhas do ataque a creche de Blumenau nesta semana

No dia em que o ataque perpetrado contra creche de Blumenau completa seis meses, a Justiça iniciará a oitiva de testemunhas no Fórum Central da comarca de Blumenau. Nesta quinta-feira (5/10), a partir de 13h30min, sete testemunhas contarão o que viram no dia dos fatos. Na tarde de sexta-feira (6), outras nove testemunhas serão ouvidas e, ao final, será a vez do depoimento do réu, que ocorrerá de forma remota a partir do estabelecimento prisional.

As audiências de instrução e julgamento serão presididas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, onde tramita o processo, e ocorrerão na sala de audiências da unidade. Com exceção da equipe de trabalho, do defensor, do promotor de justiça, dos assistentes de acusação e dos depoentes, ninguém terá autorização para permanecer nas audiências devido ao sigilo do processo. O ato, gravado em áudio e vídeo, será anexado aos autos com acesso restrito às partes. Não há limite de tempo estipulado para cada fala. A expectativa é de que as audiências se estendam até o início da noite.

O ataque ocorreu na manhã do dia 5 de abril de 2023 em uma creche localizada no bairro da Velha, em Blumenau. O réu é acusado de quatro homicídios qualificados (por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos) e cinco tentativas de homicídio qualificado.

Com informações do TJ-SC