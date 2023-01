Juiz que ignorou exigência de intimação pessoal e extinguiu ação tem sentença reformada pelo TJAM

O Desembargador Lafayete Carneiro Vieira Junior, do Tribunal de Justiça do Amazonas, anulou sentença do juízo da 2ª Vara Cível de Manaus que extinguiu uma ação contra o Bradesco, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o autor que pediu a reparação de danos, não deu prova de que não poderia arcar com as custas do processo. O Juiz ignorou a imposição legal de que o autor deveria ter sido intimado pessoalmente sobre o ato. Assim foi extinto sem julgamento do mérito e sem a intimação pessoal a pretensão de José Silva, que obteve a reforma da sentença em segunda instância.

No Acórdão , o Relator destaca que assistiu razão ao Requerente, que não foi intimado pessoalmente do ato judicial, procedimento que foi ignorado pelo juiz, que não observou a exigência da obrigatoriedade da intimação pessoal do requerente para que suprisse a falta de providências que lhe incumbiam para o regular desenvolvimento da atividade processual.

Nas razões do recurso o recorrente abordou que o juízo indeferiu a justiça gratuita sem considerar sua situação financeira e relembrou que no processo fez a declaração de hipossuficiência, por não ter condições de arcar com as custas do processo contra o banco Bradesco.

O Acórdão verificou que a iniciativa do juízo ter procedido a intimação do autor para que suprisse a omissão indicada não poderia ser considerada correta, pois o ato dessa intimação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico. O fato do recorrente não atender a essa intimação ficta não autorizaria o juízo a declarar extinto o processo porque a lei determina que essa intimação seja pessoal.

“A intimação pessoal é requisito essencial para a extinção do processo, não tendo o Juízo e 1º Grau cumprido com a exigência legal, extinguindo o processo por abandono da causa sem ter intimado o Apelante pessoalmente, conforme determina o artigo 485,§ 1º do CPC”, arrematou o acórdão .

Processo nº 0646591-14.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :