Jovem que matou rapaz em festa de aniversário é condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou Felipe César Pereira de Oliveira a 12 anos de prisão por matar Jefferson Henriques de Morais, com golpe de faca, em meio a uma festa de aniversário. O fato ocorreu no início da madrugada do dia 22 de agosto de 2022, na residência do acusado, localizada no Setor de Indústria de Ceilândia/DF.

Na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) consta que Felipe, 19 anos à época do fato, praticou o crime por motivo torpe, já que agiu em razão de sentimento egoísta e possessivo relacionado a sua companheira, que teve um envolvimento no passado com a vítima. O réu ainda utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida de repente e de forma inesperada, sem chance de manifestar resistência.

Na ocasião, réu e vítima estavam em uma confraternização familiar. Durante a festividade, o acusado golpeou a vítima com uma faca e fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

Felipe César irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade. Segundo o Juiz Presidente do Júri, “o acusado respondeu preso ao processo, de modo que, após a formação de sua culpa, razão alguma haveria em conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade”.

Processo: 0723623-08.2022.8.07.0003

Com informações do TJ-DFT