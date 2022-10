Homem que matou casal após discussão em churrasco é condenado em Guarulhos/SP

O Tribunal do Júri de Guarulhos/SP, condenou um homem por duplo homicídio praticado contra um casal de namorados em junho de 2010. O réu recebeu pena de 28 anos de prisão em regime fechado por tratarem-se de crimes hediondos.

Segundo os autos, o réu se envolveu em uma discussão dias antes dos crimes durante um churrasco na casa do tio de uma das vítimas. Na ocasião, um colega do condenado estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, passando a quebrar copos no local. Ele ficou irritado ao receber copos descartáveis da mulher, que estava preocupada com os prejuízos causados pelo criminoso.

No dia seguinte ao churrasco, o homem e um colega surpreenderam o casal dentro de um carro, e atiraram várias vezes contra as vítimas.

O réu ficou anos foragido, tendo sido localizado na Bahia em 2021. O outro acusado já havia sido condenado a 32 anos de prisão.

Com informações do MPSP