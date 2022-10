Duas listas de convocação para o concurso de delegado do Amazonas não configura ilegalidade

O Desembargador Yedo Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou em mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de delegado de Polícia Civil do Amazonas, que a existência de duas listas de convocação no processo de seleção para ingresso no cargo não se traduz em nenhuma ilegalidade, até porque o modelo está descrito no edital do certame. O candidato havia pedido mandado de segurança contra o Governador do Estado do Amazonas e a Fundação Getúlio Vargas, ao fundamento de que teria ficado apto em todas as etapas do concurso, e em posição geral que o habilitava dentro do número de vagas para convocação na 1ª turma da segunda fase do curso de formação. A tese foi denegada, encerrando-se o pedido feito por I. L. A, em decisão monocrática.

O interessado, autor na ação, havia lançado o fundamento de que o edital do certame havia previsto 62 vagas, tendo ficado expresso que seriam convocados 122 candidatos para a segunda fase do curso de formação e que teria obtido a 45ª posição geral, dentro do número de vagas, mas que foi preterido, porque quando da segunda convocação para a segunda fase, não teria figurado na lista, o que seria preterição, pois candidatos em posição geral foram convocados par o curso de formação.

No edital do concurso, por meio de sua alteração, devidamente publicada, havia ficado expresso que ‘os candidatos da segunda listagem comporão cadastro de reserva complementar, e poderão, a critério da Administração, ser convocados para a segunda fase, apenas após convocação de todos os candidatos da primeira listagem’, editou a decisão monocrática.

Concluiu-se que não houve, na espécie, a insurgência do disposto no artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, que traz a previsão que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, o que não corresponderia à espécie questionada via Writ Constitucional.

Processo n° 4007959-97.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :