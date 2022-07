Defensoria e Banco do Brasil firmam contrato para liberação de convênio

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) firmou contrato nesta terça-feira (19) com o Banco do Brasil para o recebimento de R$ 1,5 milhão de convênio com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O contrato foi assinado pelo defensor geral, Ricardo Paiva, e por representantes da instituição financeira na sede da Defensoria.

Participaram da assinatura do contrato a gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Karol Souza, o gerente de negócios, Rodrigo Felipe Dias, e a diretora financeira da DPE-AM, Vladya Pascarelli. “Estamos aqui para a abertura de conta de convênio para o recebimento de recursos federais”, disse Rodrigo. Ricardo Paiva agradeceu a assinatura do contrato e afirmou que a Defensoria está à disposição para essa e futuras parcerias.

O convênio com o Depen no valor de R$ 1.515.120,95 tem como objetivo empregar os recursos para fortalecer o atendimento jurídico e psicossocial às pessoas privadas de liberdade e seus familiares.

Os recursos deverão garantir atendimento jurídico e psicossocial especializado e integral aos presos das unidades prisionais da região de Manaus, incrementando a atividade do Núcleo de Atendimento Prisional (NAP) da Defensoria, no Centro de Recebimento e Triagem, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e no Centro de Detenção Feminino (CDF), todos da cidade de Manaus.

Fonte: Asscom DPE-AM