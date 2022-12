Defensor geral dá posse a mais um servidor concursado na DPE-AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) deu posse, ontem (21), a mais um servidor aprovado em concurso público para o quadro de servidores da instituição. Analista jurídico, Antônio Cristhiano Braga Guimarães vai compor a equipe da Defensoria em Iranduba, onde o órgão inaugurou uma unidade em novembro deste ano.

Participaram da cerimônia o defensor público geral, Ricardo Paiva, a subdefensora geral, Manuela Cantanhede, e a presidente da associação das servidoras e servidores, Josianne Pagliuca, além de familiares do empossando.

Entusiasmado, Antônio Cristhiano destacou a felicidade em ter sido aprovado no concurso, e agradeceu pelo acolhimento na instituição. Ele disse estar disposto a contribuir para o crescimento da Defensoria no interior do Amazonas.

“Fiquei um tempo fora do Amazonas. Voltar e ver que a Defensoria é outra, totalmente diferente do que eu vi na faculdade, e que a instituição está presente no interior, me deixa animado, porque é um novo desafio. Estou feliz em fazer parte dessa interiorização e pretendo prestar um excelente serviço à nossa população”, disse.

A subdefensora Manuela Cantanhede desejou boas-vindas ao servidor, ressaltando que estará sempre à disposição para ajudar. “Que sempre tenhamos esse entusiasmo para tratar com os nossos assistidos”, afirmou.

“É sempre uma honra dar posse a novos servidores, porque esse momento materializa tudo aquilo que a gente quer, que é uma instituição mais forte. Toda vez que a gente recebe um novo servidor é sinônimo de que estamos fortalecendo a nossa atuação, garantindo acesso à justiça às pessoas vulneráveis. Demos um passo certo e estamos mostrando a cara da Defensoria para a população, valorizando os filhos da terra”, completou o Ricardo Paiva.

Estratégia

Nos últimos anos, a Defensoria vem promovendo concursos públicos regionalizados, de modo a incentivar que moradores dos próprios municípios participem dos certames, garantindo assim vagas fixas no quadro de funcionários nas unidades do interior, sem a possibilidade de mudança no domicílio funcional.

Crescimento

Em 2021, 153 novos servidores concursados foram nomeados pela Defensoria. Além disso, 17 novos defensores também tomaram posse no ano passado. Já este ano, foram empossados 95 servidores concursados, de nível médio e superior. Ainda em 2022, a instituição deu posse a mais 15 novos defensores. Atualmente, a instituição conta com um quadro de 150 defensoras e defensores públicos.

Com informações da DPE-AM