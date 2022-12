Chamar idoso de ‘velho safado’ demonstra que ofensor merece maior censura penal

O Desembargador João de Jesus Abdala Simões, do Tribunal de Justiça do Amazoans, definiu em julgamento de conflito de competência entre o juízo comum e o juizado criminal que o fato de um idoso ser ofendido em sua honra pessoal e essa ofensa ser motivada pela discriminação em razão de sua idade, seja a hipótese de se definir a conduta criminosa como injúria qualificada. A expressão ‘velho safado’ sofrida pela vítima Altevi Maciel, foi considerada conduta definida com pena mais grave que a injúria simples, com qualificadora que retira a competência para o processo e julgamento do crime do juizado especial criminal, além da ação penal ser pública e de interesse coletivo, pois o crime não se limita a uma ofensa individual.

A vítima, com 71 anos de idade, foi alvo de impropérios como ‘velho safado, pilantra esperto’ e outros adjetivos negativos, além de ameaças, levando o magistrado do juizado especial criminal de Manaus a declinar de sua competência por entender que havia um concurso de crimes entre a injúria qualificada e a ameaça, com o que não concordou o juízo comum, suscitando conflito de competência, solucionado pelo tribunal de justiça.

O juízo que instaurou o conflito havia entendido que as expressões injuriosas haviam sido proferidas em razão de uma discussão causada por motivos patrimoniais, o que eliminaria a intenção de desprezo na razão de condição de pessoa idosa, não se assentando o dolo quanto a essa circunstância específica.

Em sentido diverso, o entendimento da Corte de Justiça foi no caminho de que o xingamento proferido teve o objetivo de atingir a vítima em razão de ser pessoa idosa. O xingamento de velho safado, ao ver jurídico da segunda instância se encerra em um delito de médio potencial ofensivo que deve ser processado e julgado no juízo comum.

