Banco pagará por danos morais por não dar solução a cobranças indevidas do cliente

Decorre da lei que o banco deve procurar derrubar a acusação de que tenha cometido falhas na prestação dos serviços como indicado pelo cliente na ação que tem a finalidade de obter a devolução de valores que o autor diz terem sido efetuados de maneira indevida. Afinal, o CDC confere ao consumidor a condição de vulnerável nas demandas judiciais.. O autor narrou à justiça que verificou, por mais de uma vez, as cobranças irregulares no extrato que obtia junto ao Caixa Eletrônico, e que tentou com recorrência o estorno, mas não obteve resposta administrativa.

Como dispôs a Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do TJAM, se o Banco não comprova nenhuma causa de exclusão de ilicitude ou fato impeditivo do direito do autor, deve arcar com o não cumprimento de um ônus processual.

Cobranças irregulares extrapolam os limites da boa-fé objetiva, caracterizando-se em ofensa à dignidade da pessoa humana e à honra do consumidor, importando que na situação em que o cliente suportou muito mais do que aborrecimentos, como na examinada,haja compensação por danos morais, firmou a Relatora.

É que não se pode aceitar condutas desidiosas, em que os fornecedores promovem verdadeira via crucis para os consumidores verem garantidos os seus direitos básicos, de usufruir de forma adequada e segura os serviços contratados, registrou o julgado ante a Primeira Câmara Cível do Tribunal do Amazonas. Contra o Bradesco foram fixados R$ 5mil a titulo de indenização por danos morais ao cliente.

O Acordão, publicado aos 05.12.2023, alterou sentença da Juíza Simone Laurent, da 17ª Vara Cível de Manaus. A magistrada se convenceu de que o autor, de fato, sofreu descontos havidos em sua conta corrente decorrente de tarifas Cersta Fácil Bradesco, que não contratou, não reconheceu a origem e tampouco conseguiu lograr êxito em cancelar a cobrança. Entretanto, não concordou que o cliente houvesse se submetido a algum vexame que coubesse indenização por ofensas morais.

Em segundo grau, com o voto da Relatora, seguido pelos demais Desembargadores, se concluiu que “A situação extrapolou os limites da boa-fé objetiva, caracterizando em ofensa à dignidade da pessoa humana e à honra do consumidor, devendo ser compensados os danos morais”, fixados em R$ 5 mil.