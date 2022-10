Autoria de homicídio não descarta o reconhecimento do criminoso por meio de fotografia

A desembargadora Carla Maria Santos dos Reis fixou que não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o procedimento obedece à fórmula prevista para o ato, ainda mais quando a filha da vítima tenha confirmado em juízo “que viu bem o rosto’ do assassino do pai. A defesa de Otinomarques Pimenta tentou desconstruir a prova fotográfica por meio de recurso em sentido estrito no qual se pediu a reforma da decisão que determinou a submissão do réu a julgamento pelo júri. O crime a ser julgado pelo tribunal popular, ocorreu em 2009, motivado por patrocínio de tráfico de drogas. A defesa havia argumentado que esse reconhecimento teria se dado após reportagem em tv de canal aberto em Manaus, mas não teria havido a segurança necessária no reconhecimento de autoria. Mas a filha da vítima relatou que o acusado chegou a sua casa e indagou ‘aqui é a casa do homem que vende roupa?’, avistando o acusado que logo em seguida passou a atirar.

A decisão firmou pela ausência da nulidade pleiteada no ato de reconhecimento fotográfico, ainda mais que a filha da vítima ‘viu bem o rosto’ do acusado, além de ter mencionado, no ato de reconhecimento, todas as circunstâncias, vindo o documento a obedecer às fórmulas previstas para sua confecção, assinado por duas testemunhas, e sem nulidade a ser declarada.

Ademais, a decisão de pronúncia se constitui em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

O acusado também pediu o corte de circunstâncias qualificadores, também negado. Face ao princípio do juiz natural somente é cabível a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca de sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, arrematou o julgado.

Processo nº 0211206-90.2010.8.04.0001

