TRE-PR mantém post em que Moro faz associação falsa sobre Álvaro Dias

Para a Justiça Eleitoral do Paraná, a publicação em que o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) faz uma associação inexistente entre Álvaro Dias (Podemos), seu adversário na disputa por uma vaga ao Senado, e o Partido dos Trabalhadores não traz qualquer desinformação.

A corte estadual negou pedido de remoção do conteúdo, feito pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e Partido Verde. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Moro fez a postagem porque, em 3 de setembro, foi alvo de operação de busca e apreensão de materiais de campanha, determinada graças a uma representação da Federação Brasil da Esperança, para averiguar irregularidades — o nome dos suplentes estaria em tamanho inferior ao exigido por lei.

No dia seguinte, foi ao Twitter e se dirigiu aos eleitores de Ratinho Junior (PSD), candidato à reeleição ao governo paranaense, e Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição à Presidência da República. Destacou que a federação “esqueceu” de reclamar dos santinhos de Álvaro Dias, seu principal adversário pela vaga ao Senado.

“Afinal, quem é o candidato real do PT ao Senado no PR?”, indagou o ex-juiz. A federação integrada pelo PT, no entanto, lançou a candidatura de Rosane Ferreira (PV) para o cargo de senadora.

O juiz eleitoral auxiliar Roberto Aurichio Junior negou o pedido de remoção do conteúdo, por considerar que a crítica feita por Moro não pode ser considerada fraudulenta, já que o conteúdo apresenta mais de uma interpretação possível.

Fonte: Conjur